(Di domenica 3 ottobre 2021) Durante Fiorentina-Napoli, terminata sul punteggio di 1-2, Lorenzoha sbagliato un rigore, il secondo in stagione. Nel secondo tempo, Lucianoha sostituito il capitano del Napoli, che non l’ha presa bene, evidentemente deluso per la sua prestazione.-napoli Inoltre Lorenzoè stato sostituito in tutte le partite di questa stagione, tranne la seconda giornata contro il

Advertising

sportface2016 : #FiorentinaNapoli, storie tese tra #Spalletti e #Insigne: non si danno il cinque al momento del cambio - pisto_gol : Nap-Cag 2:0 6^vittoria, miglior difesa (2gol) miglior diff.reti (+14): il Napoli di Spalletti vola in classifica… - Spazio_Napoli : Insigne-Spalletti, è sempre successo eccetto che col Genoa - 1987_Lorenza : RT @Jurgen__K: Ho la sensazione che Insigne con Spalletti farà la fine di Totti a Roma - partenopeoswiss : RT @DribblingWorld: SP?LLSTTI?TIM? 'Reazione #Insigne? Mi ha detto che ne aveva ancora ed io ne terrò presente, la prossima volta lo facci… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne Spalletti

Dal 39' st PETAGNA sv 6Fallisce il rigore, non brilla granché però si mette al servizio della squadra. Dal 25' st DEMME 6 ALLENATORE:7,5 Il Napoli guida la classifica e gioca un ...Non una prova del tutto brillante per gli uomini di, che dovranno anche gestire il casocol capitano azzurro che, sostituito a metà ripresa, ha reagito male, non contraccambiando il ...Il Napoli batte la Fiorentina al Franchi e vince la sua settima partita consecutiva in campionato. La Roma ritrova i tre punti dopo il derby ...Il Napoli ha sbancato anche il Franchi per 2-1 consolidando il primato in classifica a punteggio pieno dopo le prime sette giornate. Un primato che Spalletti e i suoi potranno godersi per due settiman ...