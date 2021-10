Insigne, per il rinnovo parti ancora lontane. Offerta di ADL al ribasso (Di domenica 3 ottobre 2021) Insigne, si lavora al suo rinnovo Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c’è ancora distanza tra Insigne e De Laurentiis sulla questione rinnovo. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 3 ottobre 2021), si lavora al suoCome riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c’èdistanza trae De Laurentiis sulla questione. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ?? C’è un messaggio per te, si per te: ???? @Lor_Insigne ?? ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ? 77’ | Doppia sostituzione per noi ?? @victorosimhen9 e @Lor_Insigne ?? Petagna e Ounas #NapoliCagliari 2-0 ??… - pisto_gol : Nap-Cag 2:0 6^vittoria, miglior difesa (2gol) miglior diff.reti (+14): il Napoli di Spalletti vola in classifica… - jihadjuve : @juventusfans Insigne ci sarà questa volta o se ne andrà per “motivi familiari”…. - TuttoMercatoWeb : Il Napoli e Insigne sono ancora lontani per il rinnovo: De Laurentiis offre un ingaggio al ribasso -