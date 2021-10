Indagine in Francia: "Migliaia di pedofili nella Chiesa dal 1950" (Di domenica 3 ottobre 2021) Dal 1950 all'interno della Chiesa cattolica francese hanno operato Migliaia di pedofili. A sostenerlo è Jean - Marc Sauve, capo di una commissione d'inchiesta indipendente, a pochi giorni dalla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 ottobre 2021) Dalall'interno dellacattolica francese hanno operatodi. A sostenerlo è Jean - Marc Sauve, capo di una commissione d'inchiesta indipendente, a pochi giorni dalla ...

Indagine in Francia: "Migliaia di pedofili nella Chiesa dal 1950" Dal 1950 all'interno della Chiesa cattolica francese hanno operato migliaia di pedofili. A sostenerlo è Jean-Marc Sauve, capo di una commissione d'inchiesta indipendente, a pochi giorni dalla pubblica ...

