Incidente sulla Pontina | morti due ragazzi di 18 anni ad Aprilia | altri 4 feriti

Advertising

valmoriani : RT @tempoweb: Schianto sulla Pontina, i morti sono due giovani calciatori. Lo strazio sui social #roma #nettuno #calcio #incidente #3ottob… - tempoweb : Schianto sulla Pontina, i morti sono due giovani calciatori. Lo strazio sui social #roma #nettuno #calcio… - Libera_763 : RT @BIADEA1975: La fine di una storia porta con sé tre perdite: una umana (lei), una intima (sè), una onirica (sogno). Sulla prima: non son… - BIADEA1975 : La fine di una storia porta con sé tre perdite: una umana (lei), una intima (sè), una onirica (sogno). Sulla prima:… - nuovaradio603 : Sulla #A24 #traffico rallentato causa incidente tra lo svincolo di Tivoli e l'allacciamento con A1 Milano-Napoli in direzione Roma. -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulla

Non si hanno notizie su altri familiari conviventi,vicenda sono in corso ricostruzioni e valutazioni. La vittima di questo assurdofrequentava la terza media ad Asti .Marc Marquez ha vinto la gara della MotoGP nel gran premio delle Americhe,pista di Austin . E si aggiudica così il secondo successo stagionale, dal ritorno dall'...prima dall'a Salac , ...Una gara folle quella di Austin, in Texas, tappa del Mondiale 2021 di Moto3. Sulla pista americana si è assistito a una corsa costellata dagli incidenti e dalle bandiere rosse che hanno stravolto l'es ...Izan Guevara ottiene la vittoria in Moto3 in un Gp delle Americhe da brividi. Gara sospesa due volte con la bandiera rossa prima sventolata per la caduta di Filip Salac e poi, all'interno di una sprin ...