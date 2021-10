Incendio Ponte di Ferro a Roma | sterpaglie la probabile causa del rogo

(Di domenica 3 ottobre 2021) L', sviluppatosi nella parte sottostante alla struttura, si sarebbe poi propagato a cavi elettrici e alcune tubature del gas. La Procura diè in attesa di una prima informativa dalle forze per l'avvio dell'indagine

...di ferro (o "fero") anche se la denominazione ufficiale attuale èdell'Industria. Una parte metallica della struttura laterale, verso via Pacinotti, è crollata nel Tevere a causa dell'...... Francesco Notaro , intervenuto sul luogo dell'. 40 gli uomini che hanno coadiuvato l'intervento. "È presto per dire quando sarà possibile riaprire il", ha aggiunto Notaro, "perché ...Ulteriori accertamenti arriveranno nelle prossime ore o domani, al termine delle verifiche da parte dei vigili del fuoco. Cosa sappiamo sull’incendio e sul crollo del Ponte di Ferro a Roma Coinvolgime ...A Roma è scoppiato un terribile incendio sul Tevere. In fiamme lo storico "Ponte di Ferro", in parte crollato.