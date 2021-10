“In Giordania per lavoro, ho avuto il vaccino cinese. Ora non potrò tornare in ufficio”. Storia di Marcello, cooperante rimasto senza green pass (Di domenica 3 ottobre 2021) Marcello Rossoni è un operatore umanitario. Durante la prima fase della pandemia si trovava per lavoro in Giordania dove, appena ha potuto, si è vaccinato: la prima dose il 15 aprile 2021, mentre la seconda il 5 maggio. Fino qui non ci sarebbero stati problemi, se non fosse che il vaccino inoculato era il Sinopharm, il vaccino cinese, che in Italia non permette di ottenere il certificato verde. ”In quel periodo nessuno parlava ancora di green pass – spiega Rossoni – così appena ho avuto la possibilità, ho scelto di vaccinarmi. Ho chiesto informazioni ad alcuni medici giordani e loro mi hanno rassicurato dicendo che era un buon vaccino e così mi sono convinto”. ”I problemi sono iniziati quando sono tornato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021)Rossoni è un operatore umanitario. Durante la prima fase della pandemia si trovava perindove, appena ha potuto, si è vaccinato: la prima dose il 15 aprile 2021, mentre la seconda il 5 maggio. Fino qui non ci sarebbero stati problemi, se non fosse che ilinoculato era il Sinopharm, il, che in Italia non permette di ottenere il certificato verde. ”In quel periodo nessuno parlava ancora di– spiega Rossoni – così appena hola possibilità, ho scelto di vaccinarmi. Ho chiesto informazioni ad alcuni medici giordani e loro mi hanno rassicurato dicendo che era un buone così mi sono convinto”. ”I problemi sono iniziati quando sono tornato in ...

