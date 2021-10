"Il tumore al seno si sconfigge, la prevenzione può salvare la vita" (Di domenica 3 ottobre 2021) Storie di sofferenza, ma anche di rinascita, in cui una notizia inaspettata diventa occasione per riscoprire una forza interiore spesso dimenticata. Ottobre è il “mese rosa” dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Per sensibilizzare un numero sempre più ampio di persone sull’importanza della diagnosi precoce, abbiamo parlato con diverse donne che lo hanno avuto o lo hanno tutt’oggi. Ecco le loro testimonianze. Elisa: “Affronta giorno per giorno. Se non puoi cambiare la situazione in cui ti trovi, puoi cambiare il tuo atteggiamento rispetto a quella situazione” “D’ora in avanti dovrai essere come un soldato che, con il fucile sottobraccio, va dritto alla meta”. Elisa Presenti, 32 anni, queste parole non le ha mai scordate, da quando sei mesi fa l’oncologa le ha detto “questo tumore si può guarire, ma devi ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 ottobre 2021) Storie di sofferenza, ma anche di rinascita, in cui una notizia inaspettata diventa occasione per riscoprire una forza interiore spesso dimenticata. Ottobre è il “mese rosa” dedicato alladelal. Per sensibilizzare un numero sempre più ampio di persone sull’importanza della diagnosi precoce, abbiamo parlato con diverse donne che lo hanno avuto o lo hanno tutt’oggi. Ecco le loro testimonianze. Elisa: “Affronta giorno per giorno. Se non puoi cambiare la situazione in cui ti trovi, puoi cambiare il tuo atteggiamento rispetto a quella situazione” “D’ora in avanti dovrai essere come un soldato che, con il fucile sottobraccio, va dritto alla meta”. Elisa Presenti, 32 anni, queste parole non le ha mai scordate, da quando sei mesi fa l’oncologa le ha detto “questosi può guarire, ma devi ...

