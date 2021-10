Il sentiero della libertà Freedom trail | Prossima edizione al 2022

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 3 ottobre 2021) Marcia Internazionale “Il/Freiheitsweg/Chemin de la Liberté” a cura di Maria Rosaria La Morgia e Mario Setta Laè l’essenzapersona umana. Di ogni persona: uomo e donna, ieri e oggi, in pace e in guerra. Un bene di tutti per tutti. Metaforicamente laè undi montagna, come quello che, nel 1943-1944, attraversava la linea Gustav, muro di separazione tra il Nord e il Sud d’Italia. Era ilche da Sulmona giungeva a Casoli, valicando la Majella, percorso da migliaia di prigionieri alleati in fuga dai campi di concentramento e di giovani italiani che si dirigevano verso il Sud per combattere a fianco dell’esercito ...