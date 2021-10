Il Napoli suona la settima e batte al Franchi 2-1 la Fiorentina | Spalletti vola a punteggio pieno

(Di domenica 3 ottobre 2021) Ilvince 2-1 in rimonta sul campo dellanellagiornata della Serie A e rimane a, guidando la classifica a quota 21. Viola in vantaggio al 28' con Martinez Quarta ma al 38', sugli sviluppi di un rigore parato a Insigne, Lozano pareggia. Nella ripresa è Rrahmani a firmare al 50' il 2-1. Dopo 7 giornate la squadra diresta acon 21 punti, ferma a 12 la. Fase di studio nei primi minuti, al 5' tiro-cross di Callejon, la conclusione dell'exè alta sopra la traversa. Al 17' si fa vedere ancora la, Pulgar ci prova da fuori area con un tracciante respinto di pugni da Ospina. Al 22' la replica del ...

Advertising

ila_napoli_ : @acffiorentina Grazie al cazzo, suona meglio. Il razzismo non manca mai nella vostra tifoseria. - ilaria_tufano : @nico1971nico Paradossalmente è quello originale. Questo è un tipo che si sente la partita dalla radio e suona subi… - GianguidT : @Napoli_Report @ESPNmx Mujer in spagnola su può tradurre anche moglie! Quindi avrebbe lasciato moglie e figli E non… - g2912l : Parole crociate bifrontali. 28 orizzontale A Napoli si suona con il putipù - papervthin : sto recuperando la puntata: mi state dicendo che Luca da Napoli suona pure il piano, si lamenta delle assegnazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli suona

La rimonta della capolista viene completata al 50' dal tuffo vincente su punizione di Rrahmani , di fatto il nuovo baluardo difensivo di unchela settima sinfonia e si presenta alla ...Luciano Spallettila settima. Ildell'ex tecnico nerazzurro porta a casa la settima vittoria consecutiva su sette partite di campionato e si conferma sempre più leader della classifica di Serie A. Un ...Carlo Alvino commenta la vittoria del Napoli contro la Fiorentina. Il giornalista Carlo Alvino ha commentato sul proprio profilo Twitter la vittoria del ...Eh ma non hanno incontrato nessuno ... eh ma il campanello d’allarme è suonato... eh ma adesso sono tornati quelli là... e invece non ce n'è per nessuno. Salutate la capolista. E altrove continua il g ...