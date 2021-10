Il Napoli piazza… le punizioni e i tre punti (Di domenica 3 ottobre 2021) Il Napoli, prima dell'approdo di Spalletti sulla sua panchina, ha sempre trovato difficoltà a segnare sui calci piazzati, ma da quest'anno le cose sembrano essere migliorate. Il tecnico toscano ha dato una nuova identità alla sua squadra. All'attivo cinque goal sui calci piazzati Grazie alla mano di Spalletti e alla predisposizione dei suoi giocatori più possenti, il Napoli sfrutta al meglio le occasioni dai calci piazzati. In sette giornate di Serie A e due di Europa League, gli azzurri hanno messo a segno ben cinque goal da palle inattive, di cui due da corner e tre da punizione. Spicca soprattutto un dato: i migliori colpiti di testa sono i difensori centrali. Sono infatti Rrahmani e Koulibaly ad aver messo a segno quattro goal da calci piazzati in stagione: il primo due su punizione, il secondo due su calcio d'angolo. Segue poi Petagna con un ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 3 ottobre 2021) Il, prima dell'approdo di Spalletti sulla sua panchina, ha sempre trovato difficoltà a segnare sui calci piazzati, ma da quest'anno le cose sembrano essere migliorate. Il tecnico toscano ha dato una nuova identità alla sua squadra. All'attivo cinque goal sui calci piazzati Grazie alla mano di Spalletti e alla predisposizione dei suoi giocatori più possenti, ilsfrutta al meglio le occasioni dai calci piazzati. In sette giornate di Serie A e due di Europa League, gli azzurri hanno messo a segno ben cinque goal da palle inattive, di cui due da corner e tre da punizione. Spicca soprattutto un dato: i migliori colpiti di testa sono i difensori centrali. Sono infatti Rrahmani e Koulibaly ad aver messo a segno quattro goal da calci piazzati in stagione: il primo due su punizione, il secondo due su calcio d'angolo. Segue poi Petagna con un ...

