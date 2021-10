Il Napoli di Spalletti è squadra vera: di garra e di qualità. Osimhen leader, Insigne fuori luogo (Di domenica 3 ottobre 2021) Alla settimana giornata il Napoli non si riposò. La squadra di Spalletti ha finito col vincere una partita intensa e combattuta contro la Fiorentina che ha giocato a ritmi altissimi. Il Napoli si è aggiudicato la settima partita in sette giornate, è a punteggio pieno come nessuna altra formazione nei principali campionati europei. Si è fermato persino il Psg battuto a Rennes dopo nove successi di fila. E ha perso anche il Bayern. Il Napoli ha vinto una partita vera. Perché è una quadra vera: di garra e di qualità. È una vittoria che vale tanto. Perché è arrivata dopo la sconfitta interna in Europa League. Perché ancora una volta è stata conquistata in rimonta. Perché è andato in vantaggio con l’ennesimo gol su calcio piazzato: sta ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 ottobre 2021) Alla settimana giornata ilnon si riposò. Ladiha finito col vincere una partita intensa e combattuta contro la Fiorentina che ha giocato a ritmi altissimi. Ilsi è aggiudicato la settima partita in sette giornate, è a punteggio pieno come nessuna altra formazione nei principali campionati europei. Si è fermato persino il Psg battuto a Rennes dopo nove successi di fila. E ha perso anche il Bayern. Ilha vinto una partita. Perché è una quadra: die di. È una vittoria che vale tanto. Perché è arrivata dopo la sconfitta interna in Europa League. Perché ancora una volta è stata conquistata in rimonta. Perché è andato in vantaggio con l’ennesimo gol su calcio piazzato: sta ...

