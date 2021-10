Il mondo celebra i suoi 40 anni, Ibra sui social: “Grazie” (Di domenica 3 ottobre 2021) Zlatan Ibrahimovic oggi compie 40 anni, un traguardo importante che ha voluto celebrare con l’intera famiglia rossonera, nessuno escluso, anticipando i festeggiamenti al venerdì (unico giorno disponibile per la ‘rimpatriata’). Pochi minuti fa, invece, l’attaccante svedese ha postato su Instagram un messaggio di ringraziamento per tutti coloro che gli stanno facendo gli auguri. View this post on Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimovi? (@iamzlatanIbrahimovic) Foto: Instagram Ibrahimovic L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 ottobre 2021) Zlatanhimovic oggi compie 40, un traguardo importante che ha volutore con l’intera famiglia rossonera, nessuno escluso, anticipando i festeggiamenti al venerdì (unico giorno disponibile per la ‘rimpatriata’). Pochi minuti fa, invece, l’attaccante svedese ha postato su Instagram un messaggio di ringraziamento per tutti coloro che gli stanno facendo gli auguri. View this post on Instagram Un post condiviso da Zlatanhimovi? (@iamzlatanhimovic) Foto: Instagramhimovic L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

