Il momento in cui un pezzo del Ponte di Ferro di Roma Ostiense cade nel Tevere | VIDEO (Di domenica 3 ottobre 2021) Il nome ufficiale è "Ponte dell'industria", ma per tutti, nel quartiere Ostiense di Roma, è il "Ponte di Ferro". Poco più di 130 metri di strada che sovrastano il Tevere per collegare le zone della movida TrasTevere e, appunto, Ostiense. Non è chiaro se per colpa di alcune sterpaglie date alle fiamme da alcune persone accampate sotto al Ponte, e se la scintilla abbia poi interessato una condotta del gas, fatto sta che poco prima della mezzanotte di ieri, sabato 2 ottobre, il Ponte è stato interamente avvolto dalle fiamme.

