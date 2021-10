Il misterioso Dan Petrescu | il miliardario romeno morto nell' incidente aereo di Milano

(Di domenica 3 ottobre 2021) AGI - Lo ricordano alla guida per anni di una vecchia Opel Vectra, con i vestiti stazzonati. Dan, 68 anni, era considerato dalla stampa romena uno degli uomini più ricchi - e misteriosi - del Paese. Soprannome: "Ildell'ombra". Il suo patrimonio personale, a seconda dei media locali, varia fra uno e tre miliardi di euro. Calcolo approssimativo perché, la cui parabola si è conclusa tragicamente alla cloche del Pilatus Pc-12 caduto oggi a San Donato Milanese, aveva spostato la residenza nel Principato di Monaco, con domicilio al Columbia Palace in Avenue Princesse Grace.era partner in affari con il leggendario magnate ed ex tennistaIon Tiriac, "il vampiro di Brasov", che cominciò a costruire la sua ricchezza in Germania al termine di una carriera sportiva ...

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

