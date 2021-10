Il Milan domina | l' Atalanta si sveglia tardi | il derby lombardo finisce 2 - 3

(Di domenica 3 ottobre 2021) Ilrisponde presente dopo il ko di Champions che ha fatto discutere contro l'Atletico Madrid e si mantiene in scia della capolista Napoli. La squadra di Pioli riscatta il k.o. in Champions ...

Nella seconda parte della ripresa succede di tutto: prima il 3 - 0 delcon Leao (gran goal del portoghese), poi uno - due negli ultimi minuti dell'Atalanta con Zapata e Pasalic. Brividi finali, ...fisicamente, strappa palloni agli avversari ed è lucido in fase di impostazioneSaelemaekers ... Resta, comunque, troppo prezioso per ildi Pioli. Brahim Diaz 6,5 - Partita di sacrificio per ...Calabria, Tonali e Leao stendono l'Atalanta, poi negli ultimi minuti si svegliano i nerazzurri con Zapata e Pasalic. Rossoneri secondi, Dea in ritardo ...Il Milan trionfa a Bergamo contro l'Atalanta, mostrando un gioco davvero convincente che ha messo alle corde la squadra di Gasperini ...