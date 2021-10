Il Mattino – Ospina in vantaggio su Meret | rinnovo a rischio | ecco il motivo

(Di domenica 3 ottobre 2021) Fiorentina-Napoli contitolare al posto di. Ritorna l’alternanza tra i portieri che non fa felice l’ex giocatore della Spal. Ad inizio stagione sembrava chedovesse essere il titolare indiscusso ed aveva sempre giocato titolare fino a quando non si è infortunato.ha preso il suo posto a cominciare dalla sfida con la Juventus ed ha giocato titolare a causa dell’infortunio di. Ora Spalletti ha entrambi i portieri a disposizione ma sembra preferire il colombiano. Il tecnico del Napoli in conferenza stampa non si è sbilanciato sul portiere titolare di Napoli-Fiorentina, ma più di una indicazione puntano sudal primo minuto. Questa alternanza sembra infastidire l’entourage di, tanto da mettere ail ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Ospina

Non è ancora una patata bollente perché oggi Meret capirà e si metterà in panchina senza fare il muso più lungo di quello che ha quasi sempre. Ma il vero rognoso ballottaggio che Spalletti dovrà ...Secondo Ilal momento Meret esono in ballottaggio, anche se c'è un favorito: ' Domani, in realtà, i dilemmi sono solo due: non chiamiamoli "titolarissimi" ma sono qualcosa di molto ...Giornata impegnativa per gli azzurri di Luciano Spalletti, in campo contro la Fiorentina. Tra i pali, potrebbe ritornare l’idea dell’alternanza tra Ospina e Meret, ipotesi non gradita dall’entourage d ...David Ospina sembrava destinato a un ruolo da comprimario in questa stagione, ma dopo le sue ultime brillanti stagioni si candida a un ruolo da protagonista.