Il Kenya domina la classifica della Maratonina Internazionale Città di Udine 2021

(Di domenica 3 ottobre 2021) Illadie incorona “re” uno straordinario Aggrey Kiprotich Rono, che nella mattina di oggi, domenica 3 ottobre, ha dato spettacolo su un inedito, sempre velocissimo tracciato di gara interamente racchiuso nel territorio del Comune di, con partenza da viaVittoria e traguardo in via Vittorio Veneto. Intorno a metà percorso la “rivelazione” Rono ha iniziato il suo exploit, creando il vuoto attorno a sé e chiudendo in un tempo di 1h 01’59”. Secondo inSimba Nyakundi Dickson, con 1h 02’26”; terza posizione per Hosea Kisorio Kimeni, che ha fermato il cronometro a 1h 03’22”. Ha invece ...

