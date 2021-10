I profumi dell’autunno nella sinfonia di Acca Kappa (Di domenica 3 ottobre 2021) MILANO – Scarlatto, ruggine, arancione: l’autunno si veste di colori caldi che proteggono dai primi freddi. E i profumi si fanno più intensi e persistenti, avvolgono il corpo come morbido cachemire, sono fragranze ambrate e speziate che evocano la meraviglia del foliage, che invitano a rilassarsi nell’intimità di un camino acceso. Acca Kappa, che dall’incontro tra natura e cultura trae ispirazione per creazioni che incantano nel tempo, presenta oggi una collezione di essenze preziose, Eau de Parfum dalla seduzione intensa e pacata che parlano di fiori, di boschi, di muschio e di ambra. Black Pepper & Sandalwood: l’Eau de Parfum firmato dal naso Luca Maffei, vincitrice del premio internazionale “The Art and Olfaction Award 2015”. Una singolare combinazione di elementi neo-orientali che via via lasciano spazio ai toni delicati della ... Leggi su lopinionista (Di domenica 3 ottobre 2021) MILANO – Scarlatto, ruggine, arancione: l’autunno si veste di colori caldi che proteggono dai primi freddi. E isi fanno più intensi e persistenti, avvolgono il corpo come morbido cachemire, sono fragranze ambrate e speziate che evocano la meraviglia del foliage, che invitano a rilassarsi nell’intimità di un camino acceso., che dall’incontro tra natura e cultura trae ispirazione per creazioni che incantano nel tempo, presenta oggi una collezione di essenze preziose, Eau de Parfum dalla seduzione intensa e pacata che parlano di fiori, di boschi, di muschio e di ambra. Black Pepper & Sandalwood: l’Eau de Parfum firmato dal naso Luca Maffei, vincitrice del premio internazionale “The Art and Olfaction Award 2015”. Una singolare combinazione di elementi neo-orientali che via via lasciano spazio ai toni delicati della ...

