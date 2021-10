I miliardari aumentano | la Cina è la nuova culla dei paperoni

Leggi su nuovasocieta

(Di domenica 3 ottobre 2021) Un vero e proprio boom di ricchezza, concentrata però nelle mani di poche persone. È questo quanto viene evidenziato per l’ennesima volta da una ricerca che è stata portata a termine da parte del casinò online di Betway, che evidenzia come il numero dei nuovisia in forte crescita. Non solo, dal momento che l’indagine che ha trovato spazio sul blog L’insider merita di essere approfondita anche per altri aspetti, come ad esempio il fatto che l’86% deipiù famosi presentano un patrimonio che è in continua crescita. La ricerca poi mira a individuare quelle caratteristiche che queste persone super ricche hanno in comune e non sono solamente i soldi. I dati evidenziano il trend cinese Nel corso del 2021 sono stati registrati qualcosa come 493 nuovi. Sono ben 242, oltre il 40% quelli che provengono ...