I convocati di Tudor per Hellas Verona-Spezia | due ritorni fondamentali!

Advertising

CalcioNews24 : #VeronaSpezia I convocati di Tudor - HellasLive : #VeronaSpezia, i gialloblù convocati di Tudor - CalciohellasIt : I convocati di #Tudor per #GenoaVerona - HellasLive : #GenoaVerona, i gialloblù convocati di Tudor -

Ultime Notizie dalla rete : convocati Tudor

Mancano due giorni alla sfida contro l'Hellas Verona di Igore all'antivigiia della sfida del 'Bentegodi', ecco le parole di mister Thiago Motta alla ...di lui come di tutti i ragazzi...Anche Caldara è nell'elenco dei: il difensore ha smaltito la febbre ed è pronto a ... domenica ore 15 Verona, Bessa e Kalinic in rampa di lancio L'attacco della squadra diè tornato a ...Il tecnico del Verona Igor Tudor ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di oggi contro lo Spezia. Si rivedono nell'elenco Veloso e.Secondo La Gazzetta dello Sport, Igor Tudor ha scelto un Verona con Gianluca Caprari e dunque più leggerezza, meno fisicità di altre punte per la sfida contro lo Spezia. Il rife ...