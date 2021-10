I Black Eyed Peas tornano live, ma il pubblico distrugge gli spalti e il concerto si ferma (Di domenica 3 ottobre 2021) Le pedane non sono riuscite a reggere tutto l'entusiasmo dei fan Il 2 ottobre i Black Eyed Peas sono tornati sul palco con il "Where is the Love Stream", il concerto streaming trasmesso in tutto il mondo dalle piramidi del Cairo. Persi nell'entusiasmo, i fan in presenza hanno distrutto le piattaforme, causando l'interruzione dello show Leggi su it.mashable (Di domenica 3 ottobre 2021) Le pedane non sono riuscite a reggere tutto l'entusiasmo dei fan Il 2 ottobre isono tornati sul palco con il "Where is the Love Stream", ilstreaming trasmesso in tutto il mondo dalle piramidi del Cairo. Persi nell'entusiasmo, i fan in presenza hanno distrutto le piattaforme, causando l'interruzione dello show

