I Bastardi di Pizzofalcone 3 terza puntata: trama e anticipazioni 3 ottobre 2021 (Di domenica 3 ottobre 2021) I Bastardi DI Pizzofalcone 3 terza puntata. Con le puntate inedite della terza stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandro Gassmann. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento domenica 3 ottobre 2021. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING I Bastardi di Pizzofalcone 3 trama terza puntata. Quando si ritrova coinvolto in un efferato omicidio, uno dei Bastardi non potrà che fare i conti con i demoni del proprio passato. Senza la possibilità di chiedere aiuto ai suoi amici e colleghi, dal momento che nemmeno lui sa se è o no colpevole dell’omicidio. Nella foto Antonio Folletto, interprete di Aragona. I ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 3 ottobre 2021) IDI. Con le puntate inedite dellastagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandro Gassmann. Di seguitodel nuovo appuntamento domenica 3. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Idi. Quando si ritrova coinvolto in un efferato omicidio, uno deinon potrà che fare i conti con i demoni del proprio passato. Senza la possibilità di chiedere aiuto ai suoi amici e colleghi, dal momento che nemmeno lui sa se è o no colpevole dell’omicidio. Nella foto Antonio Folletto, interprete di Aragona. I ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Terzo appuntamento con la nuova stagione della serie #IbastardidiPizzofalcone in onda su Rai1 domenica 3 ottobre al… - InformazioneOg : I Bastardi di Pizzofalcone 3 anticipazioni 3 ottobre: Rose Rosse per un efferato omicidio #ibastardidipizzofalcone… - BlueBandit_16 : RT @GassmanGassmann: Questa sera, 21.25 , @RaiUno I BASTARDI DI PIZZOFALCONE III terzo episodio… ci vediamo! @MaxGalloClub @Carolcrasher #G… - Cristin99379229 : RT @GassmanGassmann: Questa sera, 21.25 , @RaiUno I BASTARDI DI PIZZOFALCONE III terzo episodio… ci vediamo! @MaxGalloClub @Carolcrasher #G… - SanremoAncheNoi : RT @RadiocorriereTv: Amo 'I Bastardi di Pizzofalcone' perché... Occupiamo il tempo che ci separa a questa sera per capire quanto siamo fan… -