I banchi monoposto di Arcuri non rispettano le normative antincendio | il ritiro dalle scuole costerà oltre 170mila euro

(Di domenica 3 ottobre 2021) Ancora polemiche sui. Dovevano garantire la sicurezza degli alunni in classe, assicurando il distanziamento sociale, ma isono stati ritirati: non rispettavano le norme. Lo ha stabilito il generale Francesco Paolo Figliuolo e ilavrà un costo di 173mila. L'articolo .

Dovevano garantire la sicurezza degli alunni in classe, assicurando il distanziamento sociale, ma isono stati ritirati: non rispettavano le norme antincendio. Lo ha stabilito il generale Francesco Paolo Figliuolo e il ritiro avrà un costo di 173mila euro. Si legge sul Tempo: I ...trascorso poco più di un anno da quando Lucia Azzolina e Domenico Arcuri esaltavano l'idea dei famosi, compresi quelli a rotelle, che si rivelarono fallimentari già nei primi giorni di scuola. Troppo scomodi, pressoché inutili e in molti casi rapidamente accantonati in qualche angolo ...C'era un motivo, forse, se il ministro dell'Istruzione Bianchi qualche giorni fa ha definito "una cartolina del passato" i banchi a rotelle acquistati dal ...Dopo la spesa di milioni di euro dello scorso anno, i banchi a rotelle dovranno essere ritirati dalle scuole perché non idonei alle norme antincendio.