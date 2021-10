Highlights e gol Roma-Empoli 2-0, Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 3 ottobre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Roma-Empoli 2-0, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Grande equilibrio tra le due squadre nei primi minuti, ma al 42? Lorenzo Pellegrini chiude un uno-due con Mkhitaryan con una bella conclusione verso l’angolino basso di sinistra e porta avanti i suoi. Dopo tre minuti dall’inizio del secondo tempo Abraham ruba palla a metà campo, entra in area e conclude trovando la traversa; Henrikh Mkhitaryan arriva sul rimbalzo e calcia in porta da due passi firmando il raddoppio. I diritti degli Highlights della Serie A sono detenuti in esclusiva dalla Lega Serie A e da Dazn e, per tale motivo, vi proponiamo i link dei rispettivi canali YouTube, dove ... Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) Ilcon glie i gol di2-0, match valevole per la settima giornata del campionato di. Grande equilibrio tra le due squadre nei primi minuti, ma al 42? Lorenzo Pellegrini chiude un uno-due con Mkhitaryan con una bella conclusione verso l’angolino basso di sinistra e porta avanti i suoi. Dopo tre minuti dall’inizio del secondo tempo Abraham ruba palla a metà campo, entra in area e conclude trovando la traversa; Henrikh Mkhitaryan arriva sul rimbalzo e calcia in porta da due passi firmando il raddoppio. I diritti deglidellaA sono detenuti in esclusiva dalla LegaA e da Dazn e, per tale motivo, vi proponiamo i link dei rispettivi canali YouTube, dove ...

