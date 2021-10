Highlights Brescia-Tortona 77-79, basket Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 3 ottobre 2021) Gli Highlights di Brescia-Tortona, match valevole per la seconda giornata del campionato di basket di Serie A 2021/2022, in cui la formazione ospite si è imposta di misura sui padroni di casa con il punteggio di 79-77, conquistando così il suo primo successo in questa stagione. Il miglior marcatore della partita è Amedeo Della Valle con 21 punti davanti a Daum che si ferma a quota 16. Ecco il VIDEO delle azioni salienti e delle migliori giocate della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) Glidi, match valevole per la seconda giornata del campionato didi, in cui la formazione ospite si è imposta di misura sui padroni di casa con il punteggio di 79-77, conquistando così il suo primo successo in questa stagione. Il miglior marcatore della partita è Amedeo Della Valle con 21 punti davanti a Daum che si ferma a quota 16. Ecco ildelle azioni salienti e delle migliori giocate della partita. SportFace.

Advertising

sportli26181512 : Brescia-Como 2-4: video, gol e highlights. Prima sconfitta per Inzaghi: La prima vittoria di campionato per la squa… - sportli26181512 : Brescia-Como 2-4: Il match della settima giornata della Serie B tra Como e Brescia regala gol, spettacolo ed emozio… - FANTASYTEAMT_IT : RT @fantasyteamit: #SerieB Ascoli #BresciaCalcio 2- 3: è vittoria per le Rondinelle #FilippoInzaghi: 'Sappiamo benissimo quali sono i nost… - fantasyteamit : #SerieB Ascoli #BresciaCalcio 2- 3: è vittoria per le Rondinelle #FilippoInzaghi: 'Sappiamo benissimo quali sono i… - infoitsport : Ascoli Brescia 2-3: risultato, gol e highlights della partita di Serie B -