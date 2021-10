Highlights Bologna-Varese 97-56 | basket Serie A1 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 3 ottobre 2021) Glidi Virtus Segafredo– Openjobmetis97-56, match valevole per la seconda giornata dellaA1di. Tutto facile per i bolognesi, che mettono in chiaro la propria superiorità sin dalle prime battute e tengono sempre a debita distanza gli avversari. Non solo, nell’ultimo set,dilaga completamente, fino ad arrivare ad un totale finale di +41 sugli avversari. Di seguito glidel match. SportFace.