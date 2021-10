Guerino Moffa | l WWF lancia il Climate Crisis Fund | un fondo destinato a contrastare la crisi climatica

Leggi su cityroma

(Di domenica 3 ottobre 2021) Parlafondatore di THE MAP REPORT A poco più di un mese dall’allarme senza precedentito dall’IPCC e dopo un’estate in cui le notizie di disastri ambientali provenienti da tutto il mondo hanno occupato le prime pagine dei giornali, il WWF, unlacon azioni concrete in quattro principali e diverse aree di intervento. La prima riguarda la protezione del polmone verde della Terra, l’Amazzonia, che grazie alla sua capacità di assorbire il carbonio presente nell’atmosfera, rappresenta una potente alleata nella battaglia contro il cambiamento climatico. Per far sì che il polmone ...