Guai per Raimondo Todaro Scoperti rapporti segreti nella scuola L’allievo confessa | “Ecco cosa fa” Maria furiosa

Ad Amici la più chiacchierata new entry, Raimondo Todaro, sta già facendo parecchio discutere. Oggi viene accusato da uno dei ragazzi eliminati, secondo cui il maestro si sarebbe solo vendicato per un episodio accaduto in passato. Il giovane, infatti, era stato allievo della sua scuola in Sicilia da piccolo. Successivamente, l'aveva lasciata all'età di tredici anni. Sarebbe per questo che, a dir suo, l'insegnante non ha mai preso realmente in considerazione la sua esibizione. Lui si chiama Nunzio e nel talent di Maria De Filippi si è sfidato con Mattia, perdendo. Dopo la sconfitta, sui social ha avuto un lungo sfogo. Il principale oggetto delle sue critiche è stato proprio Raimondo Todaro. "Ragazzi tranquilli che lo sapevo. Comunque, è stata un'avventura breve ma intensa. All'inizio ...

