Grave episodio durante Liverpool – Manchester City: gli ospiti denunciano un tifoso! (Di domenica 3 ottobre 2021) Quando si sfidano Liverpool e Manchester City non possono mancare gol e spettacolo e cosi è stato. Ad Anfield le due squadre hanno pareggiato per 2-2 (clicca qui per gli highlights). Due volte in vantaggio i padroni di casa prima al 59 con Mane. Con Foden con al 69 trova il pari. Poi nuovo vantaggio del Liverpool con Momo Salah che salta mezza difesa del Manchester City prima di scaricare in porta. A chiudere il match sul 2-2 finale è Kevin De Bruyne all’81 con un tiro da fuori area deviato da un giocatore dei reeds. Tuttavia oltre allo spettacolo c’è stato un episodio gravissimo, il City ha infatti denunciato al Liverpool che un tifoso avrebbe sputato verso lo staff di Guardiola. Liverpool ... Leggi su rompipallone (Di domenica 3 ottobre 2021) Quando si sfidanonon possono mancare gol e spettacolo e cosi è stato. Ad Anfield le due squadre hanno pareggiato per 2-2 (clicca qui per gli highlights). Due volte in vantaggio i padroni di casa prima al 59 con Mane. Con Foden con al 69 trova il pari. Poi nuovo vantaggio delcon Momo Salah che salta mezza difesa delprima di scaricare in porta. A chiudere il match sul 2-2 finale è Kevin De Bruyne all’81 con un tiro da fuori area deviato da un giocatore dei reeds. Tuttavia oltre allo spettacolo c’è stato ungravissimo, ilha infatti denunciato alche un tifoso avrebbe sputato verso lo staff di Guardiola....

