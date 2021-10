Granada CF-Siviglia (Liga, domenica H 21.00): formazioni uffciali, quote, pronostici. Lamela e Rafa Mir titolari (Di domenica 3 ottobre 2021) La giornata di Liga si chiuderà con una bella partita tra squadre andaluse, che vivono un momento molto diverso: il Granada, dopo diverse annate ricche di soddisfazione, vive un momento di grande difficoltà. La squadra di Robert Moreno non ha mai vinto in Liga e, con soli tre punti conquistati, è penultima in classifica; il InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 3 ottobre 2021) La giornata disi chiuderà con una bella partita tra squadre andaluse, che vivono un momento molto diverso: il, dopo diverse annate ricche di soddisfazione, vive un momento di grande difficoltà. La squadra di Robert Moreno non ha mai vinto ine, con soli tre punti conquistati, è penultima in classifica; il InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

AntoCefalu : L’Espanyol sconfigge nettamente il Real Madrid. Fra 20’ la Real Sociedad scende in campo col Getafe per prendersi i… - ilveggente_it : ?? #LIGA #Granada Vs #Siviglia è valida per l’ottava giornata della Liga che si giocherà stasera alle 21.00. Scopri… - periodicodaily : Granada vs Siviglia: pronostico e possibili formazioni - PeriodicoDaily Sport #3ottobre #laliga - sowmyasofia : Granada vs Siviglia: pronostico e possibili formazioni - periodicodaily : Granada vs Siviglia: pronostico e possibili formazioni - PeriodicoDaily Sport #3ottobre #laliga -