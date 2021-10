GP Austin | Moto3 | Guevara vince in mezzo al casino

(Di domenica 3 ottobre 2021) Izannon si aspettava dire così, ma alla fine, un trionfo è sempre un trionfo. Il GP diesaudisce il sogno del 16enne maiorchino, al suo primo successo in carriera nel mondiale. Il tutto in una gara caotica, con due bandiere rosse di cui una per un tremendo crash che ha coinvolto anche Pedro Acosta. Lo spagnolo termina la gara in ottava posizione, perdendo altri punti da Dennis Foggia, secondo. John McPhee completa il podio, con Deniz Oncu, Jeremy Alcoba, Darryn Binder, Acosta, Tatsuki Suzuki e Andrea Migno. GP, qualifiche: Foggia beffato GP: cosa succede in? La prima parte di gara è spettacolare. Dennis Foggia parte male, e dopo la prima curva è sesto. I padroni dello sprint sono ...

Alla fine a vincere il GP diin, dopo una serie incredibile di imprevisti, è Izan Guevara. Sul podio Dennis Foggia e John McPhee. Acosta chiude ottavo e il vantaggio sull'italiano della ...Spavento enorme nel GP delle Americhe 2021 di. Alcoba si vede tagliare la strada da Oncu e cade in rettilineo, con la moto dello spagnolo che funge da trampolino per Migno e Acosta . Un incidente spettacolare e spaventoso, che solo per un ...