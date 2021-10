Gp Americhe: vince Marquez, Bagnaia terzo (Di domenica 3 ottobre 2021) Marc Marquez (Honda) ha vinto la gara della MotoGP nel gran premio delle Americhe, sulla pista di Austin. Fabio Quartararo, leader del mondiale, è giunto secondo con la sua Yamaha. Terza piazza per la ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 3 ottobre 2021) Marc(Honda) ha vinto la gara della MotoGP nel gran premio delle, sulla pista di Austin. Fabio Quartararo, leader del mondiale, è giunto secondo con la sua Yamaha. Terza piazza per la ...

