Giancarlo Magalli a Verissimo smentisce Sonia Bruganelli e stuzzica Adriana Volpe (Di domenica 3 ottobre 2021) Dopo anni passati in Rai a tenere compagnia al pubblico tutti i giorni, Giancarlo Magalli a Verissimo ha fatto il suo ‘salto’ di qualità. In molti sono convinti che il conduttore presto troverà spazio proprio nel palinsesto di casa Mediaset e oggi hanno avuto un piccolo assaggio di quello che potrebbe essere magari proprio in futuro. Oggi pomeriggio, nel salotto di Silvia Toffanin, Magalli si è raccontato parlando della sua lunga carriera e della sua vita ma, soprattutto, del tema caldo degli ultimi giorni: il selfie con Sonia Bruganelli. La foto ha fatto il giro del web, se n’è parlato spesso sui social ma anche in tv e al Grande Fratello Vip 2021 dove le opinioniste dell’edizione stanno regalando al pubblico uno spettacolo dentro lo spettacolo. Proprio come loro due, anche ... Leggi su optimagazine (Di domenica 3 ottobre 2021) Dopo anni passati in Rai a tenere compagnia al pubblico tutti i giorni,ha fatto il suo ‘salto’ di qualità. In molti sono convinti che il conduttore presto troverà spazio proprio nel palinsesto di casa Mediaset e oggi hanno avuto un piccolo assaggio di quello che potrebbe essere magari proprio in futuro. Oggi pomeriggio, nel salotto di Silvia Toffanin,si è raccontato parlando della sua lunga carriera e della sua vita ma, soprattutto, del tema caldo degli ultimi giorni: il selfie con. La foto ha fatto il giro del web, se n’è parlato spesso sui social ma anche in tv e al Grande Fratello Vip 2021 dove le opinioniste dell’edizione stanno regalando al pubblico uno spettacolo dentro lo spettacolo. Proprio come loro due, anche ...

