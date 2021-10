GF Vip 6: i concorrenti organizzano una festa per Carmen Russo (Di domenica 3 ottobre 2021) Ieri sera, all’interno della Casa di Cinecittà i Vipponi hanno organizzato una bellissima festa a sorpresa per Carmen Russo. Dopo aver cenato tutti insieme i gieffini, hanno dato il via ai festeggiamenti che sono andati avanti per diverse ore. Scopriamo qualche dettaglio in più a riguardo. GF Vip 6, Jo Squillo mette in atto le sue doti da DJ Ieri, i Vipponi hanno organizzato una bellissima festa a sorpresa a Carmen Russo. Una serata vibrante impreziosita dalla presenza in Casa di Jo Squillo, che ha mostrato ai suoi compagni d’avventura tutte le sue abilità di DJ, coinvolgendo tutti a ballare. Manila Nazzaro e Soleil Sorge si sono scatenate a ritmo di musica. Anche Giucas Casella si è improvvisato ballerino, in un batter d’occhio è arrivata la mezzanotte. GF Vip 6, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 3 ottobre 2021) Ieri sera, all’interno della Casa di Cinecittà i Vipponi hanno organizzato una bellissimaa sorpresa per. Dopo aver cenato tutti insieme i gieffini, hanno dato il via ai festeggiamenti che sono andati avanti per diverse ore. Scopriamo qualche dettaglio in più a riguardo. GF Vip 6, Jo Squillo mette in atto le sue doti da DJ Ieri, i Vipponi hanno organizzato una bellissimaa sorpresa a. Una serata vibrante impreziosita dalla presenza in Casa di Jo Squillo, che ha mostrato ai suoi compagni d’avventura tutte le sue abilità di DJ, coinvolgendo tutti a ballare. Manila Nazzaro e Soleil Sorge si sono scatenate a ritmo di musica. Anche Giucas Casella si è improvvisato ballerino, in un batter d’occhio è arrivata la mezzanotte. GF Vip 6, ...

Advertising

GrandeFratello : Questa sera Aldo Montano è rientrato nella Casa di Grande Fratello Vip nella 'nave dell'amore', dove resterà isolat… - zazoomblog : Bufera nella casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti contro Alfonso Signorini - #Bufera #nella #Grande… - zazoomblog : Grande Fratello Vip quanto guadagnano i concorrenti: svelati i cachet. Le cifre - #Grande #Fratello #quanto… - faberlaser : Ma perché ai Soliti Ignoti non ricominciano a far partecipare come concorrenti i cittadini al posto dei VIP ?… - Novella_2000 : Scatta un bacio inaspettato tra due concorrenti uomini del GF Vip 6 (VIDEO) #gfvip -