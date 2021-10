Garanzini: la Juve è tornata, non ancora col vestito della festa, anzi, in certe fasi con la tuta da lavoro (Di domenica 3 ottobre 2021) La Juve ha vinto il derby con il Torino innanzitutto perché la classe non è acqua, scrive Gigi Garanzini su La Stampa, ma anche grazie ad una “signora preparazione fisica, che le ha permesso di andare in crescendo a dispetto dello sforzo di tre giorni prima contro il Chelsea”. Nel giro di 72 ore, scrive Garanzini, la Juve è tornata. “Non ancora col vestito della festa, in certe fasi anzi con la tuta da lavoro che per Allegri è il look più indicato del momento. Ma quand’è stata ora, con Chelsea e Torino, ha tirato fuori lo smoking dall’armadio. E non è un avviso da poco ai naviganti”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 ottobre 2021) Laha vinto il derby con il Torino inntutto perché la classe non è acqua, scrive Gigisu La Stampa, ma anche grazie ad una “signora preparazione fisica, che le ha permesso di andare in crescendo a dispetto dello sforzo di tre giorni prima contro il Chelsea”. Nel giro di 72 ore, scrive, la. “Noncol, incon ladache per Allegri è il look più indicato del momento. Ma quand’è stata ora, con Chelsea e Torino, ha tirato fuori lo smoking dall’armadio. E non è un avviso da poco ai naviganti”. L'articolo ...

