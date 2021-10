Advertising

iconanews : Francia: è morto Bernard Tapie - ficulle39 : RT @TgLa7: #Francia: e' morto Bernard Tapie. Fu uomo d'affari, ministro, presidente dell'Olympique Marsiglia - sisalvichicovid : RT @TgLa7: #Francia: e' morto Bernard Tapie. Fu uomo d'affari, ministro, presidente dell'Olympique Marsiglia - alinatede : RT @TgLa7: #Francia: e' morto Bernard Tapie. Fu uomo d'affari, ministro, presidente dell'Olympique Marsiglia - TgLa7 : #Francia: e' morto Bernard Tapie. Fu uomo d'affari, ministro, presidente dell'Olympique Marsiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Francia morto

RagusaNews

PARIGI - Èdopo una lunga malattia, a 78 anni, Bernard Tapie , ex ministro francese, uomo d'affari, presidente dell'Olympique Marsiglia.dopo lunga malattia all'età di 78 anni Bernard Tapie, figura controversa del mondo imprenditoriale e politico in. Parigino di nascita, Tapie è stato un parlamentare socialista. ...Parigi, 3 ottobre 2021 - È morto dopo una lunga malattia, a 78 anni, Bernard Tapie, ex ministro francese, uomo d'affari, presidente dell'Olympique Marsiglia. Lo si apprende dai media francesi. Tapie è ...Da massimo dirigente dell'OM ha vinto quattro campionati consecutivi e la Champions League nel 1993 battendo il Milan in finale.