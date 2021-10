Fiumara grande | costi elevatissimi per l’acqua | i cittadini dicono basta

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 3 ottobre 2021) Fiumicino – Prezzo delalle stelle e nessun impianto fognario: non ce la fanno più i residenti diche si sono riuniti oggi, 3 ottobre 2021, per decidere quali misure adottare in merito. “Nel primo dei tanti incontriche faremo – spiegano Alessio Territo, Giuliano e Ivano Talevi – si è parlato del problema deline cioè del costo elevatissimo che pagano i residenti per metro cubo: 8 euro a fronte di 1,94 euro pagati daidi Fiumicino. Questo costo è causato dal tipo di consumo che Acea ha riservato alle utenze dicioè acqua ad uso Commerciale Cantieristica, Agricolo. Noi siamo in possesso di delibere comunali firmate dall’allora sindaco Bozzetto che ordinava all’Acea l’istallazione di ...