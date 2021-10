Fiorentina-Napoli, Spalletti non ha dubbi sulla formazione da schierare (Di domenica 3 ottobre 2021) Fiorentina-Napoli, nessun dubbio per Spalletti Fiorentina-Napoli sarà un esame molto importante per gli azzurri, che oggi alle 18:00 al Franchi affronteranno i viola in una … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 3 ottobre 2021), nessuno persarà un esame molto importante per gli azzurri, che oggi alle 18:00 al Franchi affronteranno i viola in una … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ?? La conferenza stampa di Mister Spalletti alla vigilia di Fiorentina - Napoli ?? - animarossonera : @SimoneVazzana Giochinoooooo. L'Inter giocare per un mese con Perisic Att. Lazio con F. Anderson Att Napoli con Pol… - PasqualeMattia4 : @LucaCohen Per me Fiorentina Napoli è un x sparato. Entrambe non hanno mai pareggiato finora - ForzAzzurri1926 : FIORENTINA-NAPOLI, CLAMOROSO SPALLETTI NON HA DUBBI, ECCO SU CHI PUNTERA' CONTRO I VIOLA. IL MISTER PRONTO AD ESCLU… - Regor_02 : Serie A J7 Bologna 1-2 Lazio Hellas 2-0 Spezia Sampdoria 1-1 Udinese Fiorentina 2-1 Napoli Roma 4-1 Empoli Atalanta… -