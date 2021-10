Fiorentina Napoli, piccolo screzio tra Spalletti e Insigne al momento del cambio: cosa è successo (Di domenica 3 ottobre 2021) piccolo screzio tra Lorenzo Insigne e Luciano Spalletti al momento del cambio del capitano del Napoli: cosa è successo Il Napoli conduce per 2-1 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano grazie alla rimonta firmata Lozano e Rrahmani. Al 70? Spalletti decide di richiamare in panchina Lorenzo Insigne per inserire Demme a difesa del vantaggio. Il capitano azzurro non la prende bene e rifiuta il cinque del proprio tecnico al momento dell’uscita dal campo dicendogli: «Ne avevo ancora mister», ripetuto più volte. Come raccolto poi da DAZN gli animi sono tornati sereni in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 ottobre 2021)tra Lorenzoe Lucianoaldeldel capitano delIlconduce per 2-1 contro ladi Vincenzo Italiano grazie alla rimonta firmata Lozano e Rrahmani. Al 70?decide di richiamare in panchina Lorenzoper inserire Demme a difesa del vantaggio. Il capitano azzurro non la prende bene e rifiuta il cinque del proprio tecnico aldell’uscita dal campo dicendogli: «Ne avevo ancora mister», ripetuto più volte. Come raccolto poi da DAZN gli animi sono tornati sereni in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

