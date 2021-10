Fiorentina-Napoli | Insigne battibecca con Spalletti dopo la sostituzione

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 ottobre 2021) Non ha preso bene lail capitano delLorenzoche, al 70? della sfida contro laha dovuto lasciare il campo per Demme.i cambi di Politano per Lozano e Elmas per Zielinski, ha deciso di far uscire anche il capitano che però è apparso contrariato dalla scelta del tecnico come mostrato dalle immagini televisive.infatti non ha salutatocome di consueto uscendo dal campo. Il mistergli ha fatto capire che servivano forze fresche in difesa L'articolo ilsta.