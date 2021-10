Fiorentina-Napoli 1-2 | Spalletti vola a punteggio pieno

(Di domenica 3 ottobre 2021) (Adnkronos) - Dopo il ko in Europa League con lo Spartak Mosca ilrialza la testa e va a vincere 2-1 in rimonta contro lasul difficile campo del Franchi. Viola in vantaggio al 28' con Martinez Quarta ma al 38', sugli sviluppi di un rigore parato a Insigne, Lozano pareggia. Nella ripresa è Rrahmani a firmare al 50' il 2-1. Dopo 7 giornate la squadra diresta acon 21 punti, ferma a 12 la. Fase di studio nei primi minuti, al 5' tiro-cross di Callejon, la conclusione dell'exè alta sopra la traversa. Al 17' si fa vedere ancora la, Pulgar ci prova da fuori area con un tracciante respinto di pugni da Ospina. Al 22' la replica delsu corner di Anguissa che di ...

E' la Fiorentina ora a spingere a caccia del pari col Napoli pronto a colpire in contropiede. Al 60' grande conclusione per Sottil dal cuore dell'area, la palla centrale è neutralizzata da Ospina.