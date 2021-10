Fiorentina-Napoli 1-2 | Spalletti vola a punteggio pieno

(Di domenica 3 ottobre 2021) Ilvince 2-1 in rimonta sul campo dellanella settima giornata della Serie A e rimane a, guidando la classifica a quota 21. Viola in vantaggio al 28? con Martinez Quarta ma al 38?, sugli sviluppi di un rigore parato a Insigne, Lozano pareggia. Nella ripresa è Rrahmani a firmare al 50? il 2-1. Dopo 7 giornate la squadra diresta acon 21 punti, ferma a 12 la. LA PARTITA – Fase di studio nei primi minuti, al 5? tiro-cross di Callejon, la conclusione dell’exè alta sopra la traversa. Al 17? si fa vedere ancora la, Pulgar ci prova da fuori area con un tracciante respinto di pugni da Ospina. Al 22? la replica del ...

pisto_gol : Fio-Nap 1:2 Napoli 7 bellezze: vince a Firenze, sale a 21pt, tiene a distanza le rivali. Dopo essere andato sotto-g… - SkySport : FIORENTINA-NAPOLI 1-2 Risultato finale ? ? #MartinezQuarta (28') ? #Lozano (39') ? #Rrahmani (50') ? ???? Serie A - 7… - Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Napoli 1-2, rete di Rrahmani A. (NAP) - Alessandrolux : Fiorentina-Napoli 1-2 - partenopeoswiss : RT @pisto_gol: Fio-Nap 1:2 Napoli 7 bellezze: vince a Firenze, sale a 21pt, tiene a distanza le rivali. Dopo essere andato sotto-gol di M.Q… -

... che hanno bisogno entrambe di vincere (e ci mancherebbe) per continuare nella cavalcata dei primi turni, ma soprattutto per non lasciar fuggire il, oggi atteso dalla. Ecco ledi ...Ecco le pagelle di. Leggi anche > LE PAGELLE DELLA(4 - 3 - 3) DRAGOWSKI 7: Para un rigore ad Insigne e riesce a superarsi sulla successiva ribattuta del partenopeo, ma ...La felicità dei tifosi del Napoli è anche quella del patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club torna a farsi sentire via social con i ...Simpatico siparietto in TV tra José Mourinho e Luciano Spalletti dopo le vittorie di Roma e Napoli rispettivamente contro Empoli e Fiorentina ...