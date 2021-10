Fiorentina - Napoli 1 - 2 | settima vittoria di fila degli azzurri

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Napoli 1-2, rete di Rrahmani A. (NAP) - Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Napoli 1-1, rete di Lozano H. (NAP) - pisto_gol : Fio-Nap 1:2 Napoli 7 bellezze: vince a Firenze, sale a 21pt, tiene a distanza le rivali. Dopo essere andato sotto-g… - ErnestoGargiul7 : @DAZN_IT Fiorentina-Napoli. Telecronisti faziosi e razzisti come al solito Forza Napoli Sempre Afammocc - LuigiLiccardo6 : RT @AleMarrazzo1981: Il Napoli batte la Fiorentina 2-1 al Franchi in una partita difficilissima. Settima vittoria su sette per gli azzurri… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Napoli

Il Franchi di Firenze rievoca ricordi non belli a unche, oggi come allora, sogna in grande: stavolta la trappolaviene disinnescata concedendo ai viola di fatto solo l'illusorio vantaggio firmato al 28' da Martinez Quarta . Il ...Ilcala il settebello . Spalletti sbanca anche Firenze e centra la settima vittoria consecutiva in campionato che lo porta alla sosta in vetta alla classifica a punteggio pieno (solo Sarri ha ...fa 7 su 7 battendo in trasferta (e in rimonta) anche la Fiorentina. Il Napoli rimane così al primo posto in solitaria a 18 punti, la Fiorentina invece a 12 lunghezze. Nel prossimo turno dopo la sosta ...Ospina 6,5 - Non può nulla sul gol in mezza girata, per il resto una parata non impossibile ad inizio gara e poco altro. Sempre sicuro nelle uscite e nel giro palla non manca qualche errore ma si pren ...