Fiorentina-Napoli 1-2 | Serie A | Spalletti in Italia vince sempre!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 ottobre 2021) È terminata da pochi minuti, match valevole per la settima giornata del campionato diA. Al Franchi di Firenze è andata in scena una partita piacevole che ha visto la settima affermazione consecutiva dei partenopei di Lucianoche hanno sconfitto una buona: contro le big, zero punti per la compagine dinzono. Ecco cosa è successo nella sfida. Il primo tempo: segna Quarta, risponde Lozano. Reti “americane” nei primi quarantacinque minuti Dopo una prima fase di studio con le occasioni che arrivano, in modo modesto, da calcio piazzato, al 18? è laa mettere a referto la prima occasione della gara: Duncan prova a penetrare dalla sinistra, appoggia su Pulgar che lascia partire un gran ...