Fedez, il ritorno in Rai a Che tempo che fa dopo il Concertone del Primo Maggio: il 3 ottobre ospite da Fazio (Di domenica 3 ottobre 2021) Fedez torna in Rai, in particolare su Rai 3. Qui, durante il Concertone del Primo Maggio 2021, il suo discorso a favore del DDL Zan e contro alcuni politici della Lega aveva aperto un'aspra polemica. Essa aveva coinvolto anche i vertici della Rai, accusata dal cantante di una presunta censura del suo discorso. Ora, a 5 mesi di distanza, Fedez fa di nuovo capolino negli studi della rete televisiva pubblica, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 3 ottobre. Fedez torna in Rai: l'annuncio di Fabio Fazio Fabio Fazio ha annunciato il ritorno in Rai di Fedez in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Durante la prima puntata di Che ...

