Fedez appare nell’ultima foto su Instagram di Cole Sprouse, il rapper ironizza: “Ecco cosa mi ha detto” (Di domenica 3 ottobre 2021) Fedez e Cole Sprouse sono amici? La domanda sorge spontanea dopo le ultime foto comparse sul profilo dell’attore americano diventato famoso per la serie Disney “Zack e Cody al Grand Hotel” e oggi star di “Riverdale”. In uno degli scatti, infatti, realizzato durante la Settimana della moda alla sfilaa di “Fendace”, una passerella speciale targata Fendi e Versace, compare proprio il rapper. Un caso o i due si conoscono veramente? A spiegare il tutto ci ha pensato lo stesso Fedez, commentando la foto sulle sue stories di Instagram. “Mi state scrivendo in tanti, lo so ragazzi…il mio migliore amico Cole Sprouse ha pubblicato una foto con me”, ha ironizzato il rapper sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021)sono amici? La domanda sorge spontanea dopo le ultimecomparse sul profilo dell’attore americano diventato famoso per la serie Disney “Zack e Cody al Grand Hotel” e oggi star di “Riverdale”. In uno degli scatti, infatti, realizzato durante la Settimana della moda alla sfilaa di “Fendace”, una passerella speciale targata Fendi e Versace, compare proprio il. Un caso o i due si conoscono veramente? A spiegare il tutto ci ha pensato lo stesso, commentando lasulle sue stories di. “Mi state scrivendo in tanti, lo so ragazzi…il mio migliore amicoha pubblicato unacon me”, hato ilsul ...

calovesmickey : Qualcuno dica a @Fedez che appare nell’ultimo post di Cole Sprouse - ValSavage_ : Fedez che asfalta Sgarbi mi appare sulla TL sto ridendo. - carrotgiirll : Harry : posta ed è in tour Niall : viene intervistato da Fedez Zayn : appare nelle foto del compleanno di khai Li… - Sonounninja : RT @darlinjustpwk: fedez: 'vi faccio salutare da Liam!' appare Niall nelle storie di fedez THE STORY IS CHAAANGING - darlinjustpwk : fedez: 'vi faccio salutare da Liam!' appare Niall nelle storie di fedez THE STORY IS CHAAANGING -