Fanpage-Fidanza, il mondo capovolto della “legalità” (Di domenica 3 ottobre 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/10/desiderio-Fanpage-Fidanza.mp4 Che cosa faccia un giornalista sotto copertura che svolge la funzione di agente provocatore lo ha detto già Nicola: architetta un tranello e se il malcapitato ci casca, il giornalista gira tutto alla procura. Si tratta di un modo di svolgere la professione di giornalista scorretto e molto, molto discutibile. Ma dietro questo modo scorretto di comportarsi c’è un modo addirittura perverso di pensare e di concepire la vita civile, ossia il rapporto tra lo Stato e il cittadino. Una volta le cose funzionavano in questo modo: c’era un fatto, si verificava se era un reato, si individuava il colpevole. Oggi invece prima si individua il colpevole, poi si sceglie il reato, poi si crea il fatto. È il mondo capovolto. Lo chiamano “controllo di ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 3 ottobre 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/10/desiderio-.mp4 Che cosa faccia un giornalista sotto copertura che svolge la funzione di agente provocatore lo ha detto già Nicola: architetta un tranello e se il malcapitato ci casca, il giornalista gira tutto alla procura. Si tratta di un modo di svolgere la professione di giornalista scorretto e molto, molto discutibile. Ma dietro questo modo scorretto di comportarsi c’è un modo addirittura perverso di pensare e di concepire la vita civile, ossia il rapporto tra lo Stato e il cittadino. Una volta le cose funzionavano in questo modo: c’era un fatto, si verificava se era un reato, si individuava il colpevole. Oggi invece prima si individua il colpevole, poi si sceglie il reato, poi si crea il fatto. È il. Lo chiamano “controllo di ...

Advertising

fanpage : Carlo Fidanza si è autosospeso dall'incarico di capodelegazione di Fratelli d'Italia dopo l'inchiesta di… - fattoquotidiano : Fratelli d’Italia e inchiesta di Fanpage, Meloni non prende le distanze da Fidanza: “Prima voglio vedere tutto il g… - fattoquotidiano : #FRATELLIDITALIA Procura di Milano indaga per finanziamento illecito e #FRATELLIDITAL #ultimora #1ottobre - AceccKramer : RT @IlPrimatoN: 'Tre anni da infiltrato, 100 ore da girato, per un ipotetico finanziamento in nero di una cena elettorale?' - marialetiziama9 : RT @IlPrimatoN: 'Tre anni da infiltrato, 100 ore da girato, per un ipotetico finanziamento in nero di una cena elettorale?' -