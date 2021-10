Fabio Capello si racconta | quella volta che per correttezza schierò Raducioiu al posto di Savicevic e perse la Coppa Intercontinentale

(Di domenica 3 ottobre 2021) Ogni quattro anni, con le estati olimpiche a riempire giornali ed esultanze, spunta qualche atleta che dal semi anonimato passa alla gloria. Questione di minuti: di prestazioni più o meno perfette che valgono le medaglie ai Giochi e l’ingresso nella ristretta categoria degli sportivi che ce l’hanno fatta. Di solito succede nelle discipline minori, definite così a causa dell’insopportabile vizio di pesare l’importanza di uno sport in base al seguito di pubblico. Ma tant’è. Non è questo il punto. Fatto sta che da essere nessuno, diventi un Dio. Per qualche giorno. E approfitti della ribalta mediatica. E ripensi a tutti i sacrifici fatti. E partono i ringraziamenti. Fateci caso: il primo grazie di solito è per “il mio maestro, quello che ha creduto in me e mi ha spinto a continuare nonostante le difficoltà”. Ecco: i primi maestri, quelli che insegnano sport, che crescono uomini e donne ...

Quest'anno la musica sembra cambiare, l'arrivo di Josè Mourinho sta portato un entusiasmo ai massimi storici, manco fosse la Roma diche vinse lo scudetto nel 2001, ma quando venne ...FONDAMENTALE - Per Del Piero è un giocatore fondamentale,è andato oltre: 'Se fosse anche più cattivo sotto porta parleremmo di un altro Di Stefano'. Mica male come paragone. Ha ...Appuntamento con la 7a giornata della Serie A TIM 2021/2022, Sky trasmetterà in co-esclusiva 3 partite su 10 per ogni turno, anche in ...Presentato al Museo del Calcio di Coverciano l'Annuario Ussi 2021. Ospiti Fabio Capello e Katia Serra in occasione del Premio Inside The Sport ...