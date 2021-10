Ezio Bosso, al cinema il suo mondo e la sua musica con ‘Le cose che restano’ (Di domenica 3 ottobre 2021) ROMA – Compositore, pianista, direttore d’orchestra, affamato di musica come lo era della vita: Ezio Bosso è scomparso troppo presto. Applaudito all’ultima Mostra di Venezia, dove è stato presentato in anteprima fuori concorso, arriva ora dal 4 al 6 ottobre in sala con Nexo Digital ‘Ezio Bosso – Le cose che restano’, documentario musicale commovente, appassionato, toccante, con una musica meravigliosa, la sua. “E’ stata una sfida difficile, dal punto di vista tecnico ma soprattutto emotivo – ha spiegato all’Ansa il regista Giorgio Verdelli – E’ stato fatto un lavoro da detective per scovare le centinaia di tracce lasciate da Bosso, un artista che ha fatto cose diverse, in situazioni anche fisicamente ... Leggi su lopinionista (Di domenica 3 ottobre 2021) ROMA – Compositore, pianista, direttore d’orchestra, affamato dicome lo era della vita:è scomparso troppo presto. Applaudito all’ultima Mostra di Venezia, dove è stato presentato in anteprima fuori concorso, arriva ora dal 4 al 6 ottobre in sala con Nexo Digital ‘– Leche, documentariole commovente, appassionato, toccante, con unameravigliosa, la sua. “E’ stata una sfida difficile, dal punto di vista tecnico ma soprattutto emotivo – ha spiegato all’Ansa il regista Giorgio Verdelli – E’ stato fatto un lavoro da detective per scovare le centinaia di tracce lasciate da, un artista che ha fattodiverse, in situazioni anche fisicamente ...

