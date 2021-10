Eternals: un nuovo promo del film Marvel (VIDEO) (Di domenica 3 ottobre 2021) Marvel Studios hanno distribuito un nuovo promo di Eternals; nel footage, il personaggio interpretato da Richard Madden scherza sul motivo per cui non indossa un mantello I Marvel Studios hanno distribuito un nuovo promo di Eternals. Nel footage dell'attesissimo film diretto da Chloé Zhao, il personaggio interpretato da Richard Madden scherza sul motivo per cui non indossa un mantello. Come riportato da Comic Book, il nuovo footage di Eternals distribuito da Marvel Studios rivela qualcosa in più sul film diretto da Chloé Zhao. La tagline scelta per promuovere il promo è la seguente: "Quando ami qualcosa, combatti per conquistarla". Il footage in ... Leggi su movieplayer (Di domenica 3 ottobre 2021)Studios hanno distribuito undi; nel footage, il personaggio interpretato da Richard Madden scherza sul motivo per cui non indossa un mantello IStudios hanno distribuito undi. Nel footage dell'attesissimodiretto da Chloé Zhao, il personaggio interpretato da Richard Madden scherza sul motivo per cui non indossa un mantello. Come riportato da Comic Book, ilfootage didistribuito daStudios rivela qualcosa in più suldiretto da Chloé Zhao. La tagline scelta per promuovere ilè la seguente: "Quando ami qualcosa, combatti per conquistarla". Il footage in ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Eternals: un nuovo promo del film Marvel (VIDEO) - ShotosWife17 : RT @QuacksHolland2: a me purtroppo richard madden e kit harington di nuovo insieme in eternals interessano assai - UniMoviesBlog : Poteri in bella vista nel nuovo spot di #Eternals Dal 3 novembre al Cinema! - marvelcinemaita : Eternals: i protagonisti del cinecomic Marvel entrano in azione nel nuovo spot televisivo ufficiale - _amantedelcine_ : BUONASERA A QUESTO NUOVO TRAILER DI ETERNALS -